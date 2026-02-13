В Подмосковье в 2025 году ввели более 6,4 тыс км ЛЭП и 2,4 тыс МВА мощности

В 2025 году в Московской области специалисты «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию свыше 6,4 тыс. километров линий электропередачи и более 2,4 тыс. МВА трансформаторной мощности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Московской области в 2025 году завершено строительство и реконструкция более 6,4 тыс. километров кабельных и воздушных линий электропередачи, а также введено в эксплуатацию свыше 2,4 тыс. МВА трансформаторной мощности. Работы проводились в рамках инвестиционных программ и исполнения обязательств по технологическому присоединению льготных категорий заявителей.

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили первичное подключение, увеличение мощности и повышение надежности энергоснабжения для 120 социально значимых объектов. Среди них — 49 образовательных учреждений, 21 котельная, девять медицинских организаций и 41 иной социальный объект. Этот показатель на 35% превысил результаты 2024 года.

Компания «Россети Московский регион» подключила 47 объектов, в том числе пять котельных, три больницы и один детский сад, повысив их мощность и надежность энергоснабжения.

Модернизация электросетевого комплекса направлена на повышение надежности работы инфраструктуры и обеспечение стабильного электроснабжения объектов жизнеобеспечения региона. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что все работы выполнялись в срок и под контролем министерства, а обновление электросетей продолжится в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.