Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:25

В Подмосковье ужесточают контроль за участками произрастания борщевика

В правительстве Московской области состоялось заседание комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты региона на тему комплексной борьбы с борщевиком Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли отраслевые специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, научного сообщества, IT-компаний, предприятий по производству удобрений и эксперты отрасли.

Ключевые темы обсуждения:

динамика разрастания Борщевика Сосновского на территории региона;

новые IT-решения, позволяющие ускорить процесс устранения нежелательной растительности;

совместная работа собственников земельных участков и органов местного самоуправления для решения проблемы роста борщевика;

платформы «Госуслуги. Решаем вместе» и «Добродел» как способы сигнализации о локальных очагах растительности.

За непринятие мер по устранению борщевика на земельных участках, в соответствии с ч. 5 ст. 6.11 Закона Московской области № 37 штраф составит от 150 тыс. до 1 млн рублей.

Выдачу постановления о привлечении к ответственности осуществляет административная комиссия органов местного самоуправления.

В рамках заседания особое внимание участники уделили системному взаимодействию гражданского общества, местных администраций и центральных исполнительных органов государственной власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.