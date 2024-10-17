В Подмосковье увеличился объем передачи электроэнергии

сегодня в 16:01

За девять месяцев 2024 года объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 12 млрд киловатт-часов, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано с принятием новых сетей, в том числе на территории Красногорска, Орехово-Зуева, Одинцова и Домодедова.

Фактические потери электроэнергии за девять месяцев 2024 года составили 9,94%, что ниже уровня потерь аналогичного периода 2023 года на 0,46%.

Для снижения потерь электроэнергии выполняются следующие мероприятия: замена изношенных проводов на ЛЭП, оптимизация схем и режимов работы электросети, своевременное обновление оборудования трансформаторных подстанций, выравнивание нагрузок. Все эти работы проводятся в рамках программы капитального ремонта и инвестиционной программы, реализуемых ежегодно во всех филиалах компании.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.