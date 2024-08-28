В Подмосковье увеличили парк мобильных котельных

На базу подмосковной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО «МОС АВС») поступила первая партия седельных тягачей, необходимых для формирования автоколонны из 10 мобильных блочно-модульных котельных. Это позволит значительно повысить оперативность реагирования на технологические сбои в системе теплоснабжения региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

По словам главного инженера ГКУ МО «МОС АВС» Сергея Бурова, решение об увеличении парка мобильных котельных было принято правительством Московской области на основании опыта устранения чрезвычайных ситуаций, подобных той, что произошла минувшей зимой в Климовске Подольского округа.

«Дополнительно к шести имеющимся мобильным котельным, мы получим еще 10. Это позволит увеличить общую мощность парка более, чем в три раза. Таким образом, время реагирования на возможные сбои в теплоснабжении будет существенно сокращено», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В настоящее время общая мощность парка из шести мобильных блочно-модульных котельных МОС АВС составляет 11 мегаватт. Новые котельные, каждая из которых имеет мощность 2 мегаватта, увеличат эту мощность до 31 мегаватта. Опыт специалистов показывает, что одна такая котельная способна отапливать 3-4 десятиэтажных дома, в зависимости от ряда факторов.

Каждая из этих котельных войдет в состав комплекса, состоящего из тягача, полуприцепа и самой котельной. Первые тягачи уже стоят на площадке организации, остальное оборудование планируется укомплектовать до конца октября.

Начальник участка МОС АВС Анатолий Силкин, отвечающий за обслуживание котельного оборудования, подчеркнул, что вся поступающая техника является отечественной, изготовленной на предприятиях в Саратове, Казани и Московской области. Одна из новых котельных будет работать на комбинированном топливе — дизеле или газу.

«Мы готовимся к приемке и проверке оборудования. Каждую котельную необходимо будет привести в рабочее состояние, провести проверку рабочих параметров и поставить в горячий резерв. Потребуются также новые сотрудники, которых нужно будет обучить работе на мобильном оборудовании. Впереди большой объем работы», — добавил Силкин.

«В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать», — ранее заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.