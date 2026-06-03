В Подмосковье увеличили частоту мониторинга теплосетей

Частоту цифрового мониторинга объектов теплоснабжения увеличили в Московской области: данные с датчиков теперь поступают каждые 15 минут, а на ряде объектов — каждую минуту. Система действует с 2024 года и охватывает более 4 тыс. объектов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Ранее информация с датчиков передавалась раз в час. Сейчас в большинстве случаев она обновляется каждые 15 минут, а на отдельных объектах — каждую минуту в режиме «Минутка». В систему включены 2369 котельных и 1158 центральных тепловых пунктов.

С прошлого года к проекту подключилось министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Датчики начали устанавливать в многоквартирных домах на концевых участках тепловых сетей. Это позволяет отслеживать движение теплоносителя по всей цепочке — от котельной до последнего дома и обратно к источнику.

При отклонении параметров специалисты быстрее определяют проблемный участок и принимают меры. Данные также используют для гидравлических испытаний, актуализации схем теплоснабжения и планирования модернизации инфраструктуры.

«Наша задача — обеспечить максимальную прозрачность работы системы теплоснабжения. Мы последовательно расширяем сеть мониторинга и увеличиваем объем данных, которые получаем в режиме реального времени. Следующий этап — развитие инструментов предиктивной аналитики, когда система позволит заранее выявлять риски технологических нарушений и предотвращать их влияние на качество услуг», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.