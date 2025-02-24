В Подмосковье увеличат диапазоны потребления электричества для некоторых домов

Для домов с электроотоплением диапазоны потребления электроэнергии будут увеличены. Соответствующий документ разработала ФАС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Правительство РФ приняло постановление, которое направлено на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии для определенных категорий потребителей в отопительный период: населения, проживающего в негазифицированных домах, в том числе находящихся в СНТ.

Данное постановление позволит регионам принять решение о пересмотре диапазонов потребления электрической энергии с возможностью применения сезонного коэффициента до 1,8 к объемам потребления. Это позволит увеличить объем электрической энергии в первом диапазоне до 7 020 кВт/ч в месяц, во втором — до 10 800 кВт/ч в месяц.

ФАС России отмечает, что принятый документ не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления.

Энергоснабжающие организации на основании решений региональных органов тарифного регулирования обязаны сделать перерасчет выставленных платежей за январь и февраль 2025 года с учетом новых диапазонов и тарифов.

Также постановление определяет порядок выставления счетов за электрическую энергию потребителям, дома которых находятся на территории СНТ.

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