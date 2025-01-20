В Подмосковье утвердили методику эффективности и результативности работы глав УК

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разработало и утвердило KPI, которые позволят оценивать эффективность и результативность деятельности руководителей управляющих организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерством совместно с руководителями управляющих организаций, представителями научного сообщества и практиками отрасли проведена большая работа по изучению ключевых показателей труда. Это собеседования, выезды на территорию и встречи. Подключились к процессу разработки критериев и ведущие университеты страны. Были определены индикаторы оценки эффективности работы, по результатам которых утверждена методика. Главная цель — стандартизировать подход и выработать прозрачный механизм рейтингования», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

6 ключевых индикаторов рейтинга:

обеспеченность кадрами;

эффективность управления дебиторской и кредитной задолженности;

удовлетворенность жителей качеством предоставляемых услуг;

готовность к осенне-зимнему периоду эксплуатации;

платежная дисциплина по расчетам с РСО.

Оценка проводится ежеквартально.

Подробнее ознакомиться с порядком расчета показателей можно на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.