В Подмосковье устранили около 400 засоров мусоропроводов за октябрь

В октябре от жителей поступило 398 обращений по вопросам устранения засоров мусоропроводов в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Содержание в надлежащем состоянии мусоропроводов относится к компетенции управляющих компаний. Сотрудники УК обязаны в соответствии со ст. 161 ЖК РФ проводить профилактические процедуры по очистке и дезинфекции емкостей по приему отходов. При обнаружении засора, в первую очередь, необходимо обращаться именно в организацию, обслуживающую дом.

Заявки специалисты коммунальных служб отрабатывают под контролем инспекторского состава Министерства территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наиболее частая причина засоров — неправильная утилизация отходов жителями. В непростых ситуациях специалистам приходилось вскрывать стенку мусоропровода и вручную убирать застрявший мусор, а после восстанавливать конструкцию.

Отходы больших объемов нужно выносить на контейнерные площадки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.