В Подмосковье устранили более 2 тыс нарушений в содержании подвалов МКД в октябре

Подвальное помещение — структурный многофункциональный элемент дома, закрытый от посторонних лиц. Именно в подвале начинаются все жизнеобеспечивающие процессы МКД: отопление, электро- и водоснабжение. Так, в октябре проведено более 2 тыс. работ по устранению нарушений в содержании подвальных помещений проведены в домах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В подвалах многоквартирных домов регулярно проводятся работы по:

замеру температурно-влажностного режима;

обеспечению чистоты и доступности прохода ко всей инфраструктуре;

защите от проникновения грызунов и насекомых.

Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, а также запорных устройств на них сотрудниками управляющих компаний осуществляется ежедневно.

В случае необходимости специалистами выполняются устранение течей, осушение подвальных помещений, дезинсекция и дератизация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.