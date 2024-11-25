сегодня в 19:00

В Подмосковье установили свыше 1 тыс новых изоляторов на магистральных ЛЭП

На 68 линиях электропередачи питающих потребителей в Московской области завершена модернизация. Энергетики филиала «Россети» — МЭС центра заменили на объектах в общей сложности более тысячи изоляторов. Это поможет обеспечить надежную работу инфраструктуры в условиях предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Изоляторы являются важными элементами ЛЭП. Они создают изоляционный промежуток в местах крепления проводов к опорам, их дефекты могут приводить к технологическим нарушениям. Поэтому в течение года проводятся регулярные обследования линий, а поврежденные изоляторы своевременно меняются.

Наибольший объем работ выполнен на линейных объектах, обеспечивающих электроэнергией городские округа Воскресенск, Коломна, Люберцы. Использовались высоконадежные отечественные изоляторы, выполненные из специального закаленного стекла. Они характеризуются высокой механической прочностью, химической и термической устойчивостью.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.