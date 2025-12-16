сегодня в 13:34

В Подмосковье установили четыре новые электрозарядные станции в декабре 2025 года

Специалисты «Мособлэнерго» в начале декабря установили четыре новые электрозарядные станции для электромобилей в городских округах Щелково, Павловский Посад и муниципальном округе Шатура, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Две новые электрозарядные станции мощностью 200 кВт появились в Щелкове на Пролетарском проспекте, д. 4, к. 1, и на улице Комсомольской, д. 6. Они расположены рядом с жилыми домами, музеем, театром, образовательными учреждениями и торговыми центрами.

В Павловском Посаде электрозарядная станция мощностью 22 кВт установлена на улице Большой Покровской, д. 35, в центре городской инфраструктуры, рядом с большой парковкой.

В Шатуре новая станция мощностью 200 кВт размещена на проспекте Ильича, д. 52, недалеко от железнодорожной станции, автовокзала, храма и торгового центра. Такая мощность позволяет заряжать электромобиль за 20–40 минут.

Места для размещения станций определяли совместно с администрациями округов и министерством энергетики с учетом пожеланий жителей. Для пользования ЭЗС «Мособлэнерго» необходимо установить мобильное приложение PlugMe, доступное в RuStore, Google Play и App Store.

С 2016 года в Подмосковье установлено более 359 электрозарядных станций в рамках совместного проекта «Мособлэнерго», правительства Московской области и министерства энергетики региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.