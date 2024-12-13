В Подмосковье устанавливают умные датчики для повышения надежности теплоснабжения

В Московской области по решению губернатора с начала года реализуется беспрецедентная программа модернизации теплоснабжающего хозяйства. Цель программы — повысить надежность теплоснабжения жителей области за счет снижения степени износа коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Важнейшей частью программы является установка умных датчиков на источниках теплоснабжения, позволяющих работать на опережение и предотвращать аварии.

Под строгим контролем министерства энергетики Московской области компании устанавливают умные датчики на котельных, тем самым повышая эффективность управления системой теплоснабжения.

Так, интеллектуальные решения на базе интернета вещей для дистанционного мониторинга температуры и давления в 30 городах Подмосковья уже внедрила компания МТС. Датчики, которые специалисты компании установили более чем на 50 котельных, в автоматическом режиме передают данные о состоянии коммунальной инфраструктуры в центр управления регионом правительства Московской области. IoT-устройства позволяют диспетчерам дистанционно в режиме реального времени отслеживать важнейшие параметры на объектах теплоснабжения — температуру и давление, а в случае отклонения нормативов на 2-3 единицы получать оповещения на смартфон. Актуальные данные помогают скорректировать работу теплоисточника и, в случае нарушений, оперативно выехать на место для устранения внештатной ситуации. Данные поступают каждый час.

«Установка датчиков на котельных — это важный шаг в направлении цифровизации коммунального хозяйства с использованием новейших технологий. Мы ожидаем, что использование интеллектуальных систем приведет к резкому повышению качества и надежности подачи тепла и горячей воды жителям региона, к более эффективному управлению ресурсами, снижению затрат на аварийные ремонты, и в целом позволит пройти зиму спокойно. До конца года планируем оборудовать датчиками 2105 котельных региона», — сказал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

«Резкие перепады температуры — серьезный вызов сфере ЖКХ. С установкой умных датчиков теплосетям удастся существенно сократить затраты на выездной мониторинг инженерных сооружений и количество обращений от жителей. Улучшается скорость реакции на инциденты и качество сервиса. Система позволяет не допустить замерзания и последующего размораживания магистралей, а также избежать дорогостоящего ремонта, замены труб, и отключений тепла. Рассчитываем, что превентивные меры сделают жизнь жителей Подмосковья более комфортной, а также минимизируют риски выхода тепловой инфраструктуры из строя в критически важные холодные месяцы», — отметил руководитель направления IoT-продуктов для ЖКХ и энергетики МТС Сергей Бирюля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.