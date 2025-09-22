В Подмосковье услуга записи детей в кружки возглавила рейтинг госуслуг за неделю

На прошедшей неделе рейтинг наиболее востребованных госуслуг на региональном портале возглавила онлайн-услуга «Запись в кружки и секции» . Ею воспользовались более 77,1 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Второй по популярности услугой за неделю стала «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» — почти 22 тыс. заявлений. Также в рейтинг госуслуг вошли: выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 17,5 тыс. заявок), выдача выписки из домовой книги (более 17,3 тыс. заявлений), а также выплата на школьную форму (свыше 6,2 тыс. заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.