В Подмосковье услуга для многодетных семей вошла в топ госуслуг за неделю

На прошедшей неделе в рейтинг наиболее востребованных услуг на региональном портале вошла услуга по оформлению выплаты многодетной семье на приобретение школьной формы. Ею воспользовались более 3,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Самой популярной услугой за неделю стала «Запись в колледж». Жители региона подали свыше 21,8 тыс. заявлений на ее оформление. Также в рейтинг попали такие услуги, как получение выписки из домовой книги (почти 14 тыс. заявок), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (свыше 7,3 тыс. заявлений), запись в школу (более 6,4 тыс. заявок).

Для жителей и бизнеса Подмосковья в электронном виде доступно более 390 услуг и сервисов. Оформлять их можно на региональном портале или через мобильное приложение «Добродел». Чтобы подать заявление, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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