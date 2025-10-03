В Подмосковье ускорили оформление согласия владельца автодорог

На региональном портале обновили услугу по выдаче согласия и технических условий владельцем автодорог местного значения на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2025 года онлайн-услугой уже воспользовались более 6,7 тыс. раз. Теперь она предоставляется гораздо быстрее: согласие можно получить в течение 15 рабочих дней, а не 50 календарных, как было раньше», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Если планируется строительство на земельном участке, который находится в границах полосы отвода автомобильных дорог местного значения, то предварительно нужно получить согласие владельца этой дороги. Определить владельца можно на регпортале с помощью сервиса «Принадлежность автомобильных дорог».

Услуга «Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода» доступна на региональном портале для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.

Чтобы сделать подачу заявлений проще и снизить число отказов, теперь в рамках услуги автоматически формируется договор с АО «Мособлгаз» и заполняются данные подписанта со стороны газовой службы при выборе филиала на регпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.