В Подмосковье усиливают контроль за стройкой объектов инженерной инфраструктуры

В ходе 105-го заседания Мособлдумы принят закон Московской области «Об установлении обязанности проведения строительного контроля в отношении отдельных объектов капитального строительства». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Представил законопроект министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев и председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев.

Теперь ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» обязаны проводить строительный контроль в отношении строящихся или реконструируемых объектов инженерной инфраструктуры региона, являющихся объектами капитального строительства.

Ранее законодательство не предусматривало возможности осуществления контроля в рамках инвестпрограмм, что приводило к аварийным ситуациям.

Принятие данного законопроекта позволит:

повысить качество строительства объектов, выполняемых в рамках исполнения инвестиционных программ,

осуществить контроль за эффективным расходованием средств,

снизить аварийность и количество инцидентов с прекращением или ухудшением предоставляемых услуг;

улучшить качество предоставления коммунальных услуг для жителей региона.

Также Московская область была инициатором внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.