В Подмосковье усиливают кадровый состав муниципалитетов

В правительстве Подмосковья продолжаются собеседования, проводимые министерством ЖКХ Московской области, Минэнерго Московской области, Минчистоты Московской области и учебным центром региона. Комиссия проверила компетенции еще 4 кандидатов из Воскресенска, Лотошино, Молодежного и Зарайска на должность замглав муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Последних двух кандидатов собеседовали повторно, по прошествии месяца с предыдущего собеседования, с целью оценки результатов работы и применения рекомендаций, данных комиссией ранее.

В ходе интервьюирования комиссия сделала акцент на темах:

подбора квалифицированных кадров в отрасль ЖКХ на местах;

необходимости повышения уровня заработных плат для сотрудников линейных профессий в ресурсоснабжающих предприятиях региона и МБУ по содержанию территорий;

коммуникации администрации с жителями;

подготовки коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев ранее отмечал, что для эффективной работы необходима стабильная команда на местах. Поэтому в Подмосковье создан чек-лист профессиональных компетенций и проведена комплексная оценка как действующих руководителей, так и новых кандидатов. По ее итогу определена необходимость кадровых перемен и совместно с главами приняты соответствующие решения для укрепления муниципального звена.

По результатам собеседований формируется характеристика кандидата как руководителя отраслевого блока в муниципалитете с указанием сильных и слабых сторон.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.