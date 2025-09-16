В Подмосковье упростили онлайн-оформление лицензии на пользование участками недр

Количество обязательных документов для предоставления услуги в Подмосковье сокращено с 16 до 10, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для добычи подземных вод из уже имеющихся скважин и бурения новых нужна лицензия. Она удостоверяет право на пользование участком недр в определенных границах и выдается индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Подать заявление на оформление такой лицензии можно на портале госуслуг Московской области. Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Экология» — «Недра».

Максимальный срок оказания услуги составляет 45 рабочих дней. В результате заявителю предоставляется лицензия на пользование участками недр, содержащими подземные воды.

Услуга платная: стоимость оформления лицензии составляет 7,5 тыс. рублей.

С начала года услугой «Предоставление права и оформление лицензий на участки недр (подземная вода)» воспользовались уже 864 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.