В Подмосковье управляющие компании оштрафовали на 2 млн рублей

В Московской области управляющие и ресурсоснабжающие организации оштрафовали более чем на 2 млн рублей по итогам рассмотрения 24 административных дел. Нарушения выявили в 10 городских округах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провело еженедельное заседание по административным делам в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля. Рассмотрены материалы в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций, работающих в Балашихе, Электростали, Орехово-Зуеве, Воскресенске, Жуковском, Люберцах, Ленинском, Наро-Фоминском, Химках и Мытищах.

Всего на заседание поступило 24 дела. По 22 из них вынесены окончательные решения, еще два материала направили на доработку для устранения нарушений. Общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей, по шести делам назначены предупреждения.

Организации привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, неработающие диспетчерские службы в лифтах, превышение допустимых сроков отключения горячей воды, а также наличие сосулек и снежных навесов на крышах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.