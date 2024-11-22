В Подмосковье уменьшилось количество жалоб населения на проблемы с отоплением

В Подмосковье все предпринятые меры по повышению надежности теплоснабжения, комплексный подход и ежедневный контроль позволили снизить количество жалоб населения на проблемы с отоплением. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В этом году в Подмосковье по решению губернатора А. Ю. Воробьева была сформирована масштабная программа модернизации объектов теплоснабжающего комплекса. Государственная программа разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. По краткосрочному плану только в 2024 году на территории Подмосковья осуществляется реализация 170 мероприятий по капремонту, реконструкции и строительству 38 котельных/центральных тепловых пунктов и 185 км тепловых сетей. Большая часть работ уже выполнена (85%), до конца года специалисты завершат реализацию всех запланированных мероприятий.

В рамках долгосрочного плана 2024–2029 гг. в Подмосковье выполнят еще 636 мероприятий, которые затронут 386 котельных/центральных тепловых пунктов и 611 км тепловых сетей. Реализация Госпрограммы позволит значительно повысить качество и надежность подачи тепла и горячей воды жителям региона, а также снизить вероятность возникновения инцидентов и аварий на объектах теплоснабжения.

Важной частью подготовки к зиме стало также проведение противоаварийных тренировок.

«В этом году мы впервые провели масштабную тренировку для абсолютно каждого муниципалитета региона. Был тщательно разработан сценарий по выведению из строя того или иного источника, отработаны навыки оперативного устранения инцидента, а также эффективного взаимодействия всех служб, участвующих в подаче тепла населению», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Еще одна тема на повестке — обеспеченность региона необходимым персоналом и техникой в целях оперативного устранения инцидентов и аварий.

«Мы извлекли уроки из прошлого отопительного сезона и продолжаем увеличивать количество аварийно-ремонтных бригад в Подмосковье. Сегодня у нас в полной готовности находится 842 бригады — это 4 110 человек. Также мы закупили всю необходимую технику, специализированное оборудование, резервные источники снабжения электроэнергией. Считаем, что в этом году к зиме мы готовы лучше, чем в прошлом», — добавил Воропанов.

Значимое нововведение этого года, которое также положительно влияет на обеспечение жителей стабильным тепловым ресурсом — диспетчеризация котельных. В целях эффективного мониторинга ситуации с теплоснабжением в регионе была создана интерактивная карта. С помощью данной карты и датчиков, установленных на котельных, на постоянной основе обеспечивается передача данных о важнейших параметрах источников теплоснабжения (температуре, давлении) в центр управления регионом правительства Московской области, что позволяет в режиме реального времени видеть ситуацию на котельных. В случае нештатной ситуации, к примеру, при падении температуры, предпринимаются незамедлительные меры по устранению нарушения еще до того, как это почувствовали жители. Сегодня на карте отображается более 1,7 тыс. котельных. К концу года их количество достигнет 2 105.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», - сказал Воробьев.