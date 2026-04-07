В Подмосковье УК оштрафовали на 6,3 млн рублей

Управляющие и ресурсоснабжающие организации Подмосковья оштрафованы более чем на 6,3 млн рублей по итогам еженедельного заседания. Рассмотрено 56 дел об административных правонарушениях в ряде округов региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

На заседании руководящего состава ведомства рассмотрели материалы в отношении компаний, работающих в округах Электросталь, Балашиха, Реутов, Богородский, Воскресенск, Люберцы, Ленинский, Чехов, Серпухов, Одинцово, Наро-Фоминск, Лотошино, Красногорск, Долгопрудный, Химки, Клин, Дубна, Дмитров, Лобня и Мытищи.

Основные нарушения касались ненадлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, длительных перерывов в подаче горячей воды, подтопленных подвалов и несоблюдения порядка рассмотрения обращений граждан.

Окончательные решения вынесли по 51 административному делу. Еще пять дел отложили для выяснения юридически значимых обстоятельств. По шести делам организациям назначили наказание в виде предупреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.