В Подмосковье УК и РСО оштрафовали на 2,5 млн рублей

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 25 административных дел в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций из 15 округов региона. По итогам заседания вынесены штрафы на 2,56 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ведомство провело еженедельное заседание по вопросам жилищного надзора и лицензионного контроля. Рассмотрены материалы по организациям, работающим в Балашихе, Электростали, Реутове, Воскресенске, Жуковском, Люберцах, Ленинском, Одинцове, Подольске, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Дмитрове, Лобне и Пушкинском округе.

На заседание поступило 25 административных дел. Окончательные решения приняты по 22 из них, еще три дела направлены на доработку для устранения выявленных нарушений. Общая сумма штрафов составила 2 млн 560 тыс. рублей. По восьми делам вынесены предупреждения.

Организации привлекли к ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, неудовлетворительную работу лифтов, нарушения качества коммунальных услуг, наличие сосулек и снежных навесов на крышах, а также ошибки при начислении платы за содержание общедомового имущества и коммунальные ресурсы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.