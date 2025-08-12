В Подмосковье свыше 70 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах

С начала августа на территории Московской области к административной ответственности привлечено 74 автовладельца за размещение транспортных средств, препятствующих вывозу ТКО с контейнерной площадки. Общая сумма штрафов составила 620 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Наибольший объем нарушений зафиксирован:

Котельники — 24;

Домодедово — 14;

Ленинский — 13.

Выявить факты неправильной парковки в регионе помогают камеры системы «Безопасный регион», умные автомобили министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также приложение «Народный инспектор» на портале «Добродел». Сервис позволяет неравнодушным гражданам оперативно сообщать о действиях нарушителей.

Ранее зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отмечал, что «Народный инспектор» — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на детских игровых площадках.

За неправильную парковку предусмотрена административная ответственность — штраф в размере 5 000 рублей и эвакуация транспортного средства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.