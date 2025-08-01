В Подмосковье стартует V ежегодный фестиваль-конкурс среди дворовых команд

«У нас в регионе более 15 тыс. дворовых территорий. В ходе выездов в муниципалитеты сразу можно распознать тот, где трудятся и живут неравнодушные жители — это благоустроенные клумбы и облагороженная территория. Цель конкурса «Наш двор» — популяризировать деятельность активистов и привлечь к ней других жителей. Участие — отличная возможность для каждого проявить себя, продемонстрировать свои идеи и при этом получить приятный приз» — отметил зампредседателя правления Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Как принять участие?

Направьте заявку в форме презентации о проведенном на дворовой территории массовом мероприятии с фото и текстовым описанием дворовой акции. Также принимаются видеоролики с описанием акции или дворового мероприятия.

«Отрасль ЖКХ всегда требует диалога с жителями, как при модернизации коммунальной инфраструктуры, так и при внедрении новых пилотных проектов. Поэтому мы уже в пятый раз проводим конкурс среди активных, радеющих за свое дело граждан. Ключевой темой в этом году выбрали — 80-летие Победы. Уверен, эта дата побудит участников к созданию проектов, отражающих преемственность поколений и передачу правильных ценностей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Призовой фонд составляет 500 000 рублей, плюс специальный приз в категории «Народное признание».

Как подать заявку?

Зарегистрируйте свою команду на сайте проекта до 1 сентября 2025 года.

«Фестиваль-конкурс «Наш двор — 2025» — важное событие в области городского благоустройства и организации досуга. Он вдохновляет жителей на создание и воплощение новых идей, которые делают жизнь комфортнее и интереснее. В этом году конкурс посвящен 80-летию Победы, что придает ему особое значение. Участники представят уникальные проекты и решения, демонстрирующие сотрудничество общества и властей в сохранении культурного наследия. Мы с нетерпением ждем интересных идей и подходов, которые могут улучшить городскую среду и укрепить добрососедские отношения», — отметила представитель ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Финал конкурса состоится в сентябре во дворце культуры г. о. Балашиха.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.