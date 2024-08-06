В Подмосковье стартует ежегодный конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей»

С 9 сентября 2024 года в Московской области начнется ежегодный конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей». Организаторами конкурса выступают министерство ЖКХ Подмосковья и ГАОУ «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ», сообщает пресс-служба ведомства.

«Конкурс помогает детям и подросткам глубже понять значимость жилищно-коммунального хозяйства, стимулирует творческое мышление и прививает интерес к важным вопросам, связанных с ЖКХ», — сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Конкурс проводится среди учеников общеобразовательных школ Московской области с 1 по 11 классы, в возрасте от 6 до 18 лет. Участники предоставляют рисунки по следующим темам: «Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги»; «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; «Цифровизация жилищно-коммунального хозяйства: проведение общего собрания собственников жилья онлайн, «умная платежка», единый платежный документ».

Рисунки будут оцениваться по следующим возрастным категориям: от 6 до 10 лет; от 11 до 14 лет; от 15 до 18 лет.

Требования к рисункам: работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, картон, холст и др.) и в любой технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, мелки и др.) на форматах А4 (210×297 мм) и А3 (297×420 мм).

Прием рисунков будет осуществляться с 9 сентября 2024 года по 1 ноября 2024 года. Вместе с рисунком необходимо предоставить: заявку на участие в конкурсе; копию свидетельства о рождении (копию паспорта) участника; согласие на обработку персональных данных и их размещение в средствах массовой информации.

Рисунки и документы нужно направить в ГАОУ «УКК ЖКХ» почтовым отправлением или нарочно (на бумажном носителе) по адресу: 143902, Московская область, г. Балашиха, ул. Советская, д. 42.

7 ноября 2024 года будут определены победители конкурса, а 14 ноября 2024 года состоится торжественное награждение.

Подробная информация о конкурсе, его условиях и положении доступна на сайте, а также по телефону: 8 (498) 602-01-31, доб. 55853.

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