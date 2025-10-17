В Подмосковье стартует ежегодный конкурс «Лучший по профессии»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области дало старт ежегодному конкурсу «Лучший по профессии 2025», в рамках которого сразятся мастера в отрасли ЖКХ, сообщает пресс-служба ведомства.

Их оценят по пяти номинациям:

«Лучшая аварийно-восстановительная бригада»;

«Лучший электрогазосварщик»;

«Лучший экскаваторщик»;

«Лучший диспетчер»;

«Лучший инженерно-технический работник».

Также введена дополнительная номинация — «За верность профессии», в которой будут оценены видеопрезентации трудовых династий.

«Конкурсу уже более 20 лет. В этом году мы трансформировали его концепцию и сделали акцент на оценке компетенций представителей ключевых специальностей — сварщиков, экскаваторщиков и мастеров АВР и ИТР. Именно они первыми выходят на устранение техинцидентов зимой. От их профессионализма зависит работа ключевых узлов и систем водоснабжения, водоотведения региона. Поэтому мы разработали перечень критериев, включая скорость реагирования, знание нормативной базы, время и качество выполнения работ, а также навык владения инструментами, по которым проверим мастерство участников», — отметил министр жилищного-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Участникам предстоит пройти три этапа. Первый включает в себя выездной смотр профессиональной деятельности номинантов по чек-листу. Второй этап — работа конкурсной комиссии по определению победителей в номинациях. И третий — торжественное награждение.

По каждой номинации будет определено три победителя. В финале все они получат призы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.