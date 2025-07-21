В Подмосковье стартует экомарафон по уборке деревень

Участвовать в экологической акции от Центра Чистой Природы 12-15 могут жители деревень, сел и поселков. Победителей ждут призы, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Организовать субботник может любой житель старше 18 лет, в качестве участников могут быть волонтеры с 16 лет. Необходимо пройти регистрацию.

Основная задача проекта «Чистая деревня» — уборка территорий вокруг малых населенных пунктов.

Условия акции:

на субботник нужно привлечь более пяти человек;

группа должна собрать от 10 мешков отходов за пределами деревни;

нужно прислать фотоотчет, сведения о числе участников, количестве собранного вторсырья, которое отправлено на переработку.

За каждый проведенный субботник участники будут получать баллы. Команды с лучшими результатами смогут выиграть денежные призы от 10 до 70 тыс. рублей.

Акция пройдет с 1 августа по 30 сентября.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.

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