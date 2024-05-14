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В Подмосковье стартует акция «Встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ!»

В Подмосковье стартует акция «Встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ!». С 15 мая клиенты расчетного центра получат шанс выиграть 1 тыс. рублей за передачу показаний счетчиков воды через голосового помощника, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Чтобы стать участником акции, необходимо:

Позвонить в контактный центр МосОблЕИРЦ по номеру 8 (499) 444-01-00.

На вопрос автоматической системы «Скажите, что вас интересует?» нужно ответить «Показания», продиктовать номер лицевого счета и следовать голосовым инструкциям.

Дождаться подтверждения, что показания приняты.

Голосовая система IVR принимает и мгновенно вносит показания в базу данных.

Среди участников акции раз в месяц будут разыграны 10 призов по 1 тыс. рублей каждый. Первый розыгрыш состоится в июне, в нем примут участие те, кто в мае передаст показания через голосового помощника.

Сроки приема показаний счетчиков можно уточнить в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», в офисах расчетного центра или по телефону 8 (499) 444-01-00.

Генератор случайных чисел определит победителей. Выигрыш поступит на их лицевые счета и может быть использован для оплаты коммунальных услуг.

Акция продлится с 15 мая по 22 июля 2024 года.

Голосовой помощник по номеру 8 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.