В Подмосковье стартовала защита производственных программ на 2025 год

Сегодня в дирекции ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» состоялась защита производственной программы на 2025 год филиала «Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск». В совещании приняли участие представители руководства предприятия, филиала, а также специалисты производственно-технического и финансово-экономического управления, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Программа филиала, обслуживающего более 150 тысяч жителей городских округов Егорьевск и Воскресенск, была одобрена и принята в работу с внесением некоторых корректировок, касающихся обеспечения материалами для ремонта оборудования головной канализационной насосной станции.

Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск, представляющий собой крупную инфраструктурную систему с протяженностью трубопровода более 70 км, ежегодно транспортирует 13-16 миллионов кубометров сточных вод с обширной территории, включающей жилую и промышленную застройку городов Егорьевск и Воскресенск, а также ряд поселков, таких как Хорлово и Лопатино.

Защита производственных программ — ключевой этап планирования деятельности каждого филиала, направленный на обеспечение безаварийной работы системы водоотведения. Эта процедура позволяет предприятию обеспечить надежность и эффективность эксплуатации объектов на будущий год. В ближайшее время все филиалы организации пройдут защиту производственных программ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.