В Подмосковье стартовала серия экскурсий на коммунальные предприятия

Муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий, расположенные на территории Московской области, открыли свои двери для школьников 7–8-х классов и студентов, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Цель — продемонстрировать учащимся процесс подготовки МБУ к зимнему сезону и познакомить их с работой специалистов городского хозяйства.

Так, на этой неделе первые группы школьников уже побывали в Химках, Луховицах, Пушкинском, Балашихе и Богородском.

«Подобные экскурсии в регионе проходят на постоянной основе. Сейчас мы приняли решение масштабировать эту инициативу— 54 муниципалитета, более 1 200 участников. Стараемся продемонстрировать работу всех наших специалистов городского хозяйства — от машинистов и водителей до рабочих по благоустройству и озеленению. Также формируем осознанное уважение к реальному труду тех, кто ежедневно поддерживает дворы в чистоте» — отметил и.о. министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Ребята увидели работу комбинированных дорожных машин, мини-погрузчиков, узнали, что такое навесное оборудования и средства малой механизации. Лично посетили ремонтные зоны и складские помещения. Особый интерес вызвало у гостей «вооружение» современного дворника — воздуходувки, триммеры и цифровые средства фиксации работы.

Экскурсии будут проходить в регионе до конца октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.