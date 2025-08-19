В Подмосковье стартовала подготовка спецтехники к зиме

Муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий Московской области начали подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. Внимание уделяется техническому оснащению и кадровому обеспечению коммунальных служб. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Проводится комплексный осмотр коммунально-уборочной техники, заключаются договоры на её ремонт, формируется необходимый запас запчастей и расходных материалов.

«На этой неделе проводим большую отраслевую встречу с руководителями МБУ, в том числе, для обсуждения хода подготовительных работ. Более подробно в формате дискуссии обсудим, на что предстоит сделать упор, определим приоритетные векторы на ближайшие месяцы. В этом году мы расширили чек-лист, включили в него работу в системе „Яндекс.Вектор“. Учитывая прогнозы о снежной зиме, проработаем и возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для бесперебойной работы. Штат сотрудников должен быть укомплектован минимум на 95% от нормы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Параллельно ведется работа по обеспечению коммунальных служб необходимым инвентарём. Запланирована закупка базовых комплектов — 3 снеговые лопаты и 2 ледоруба на каждого специалиста.

Оценка готовности МБУ будет проводиться до 1 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.