В Подмосковье стартовала плановая промывка резервуаров чистой воды

На первой насосной станции «Восточной системы водоснабжения» началась плановая промывка резервуаров чистой воды. Эти мероприятия направлены на улучшение качества водоснабжения жителей следующих 7 городских округов Московской области: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский, Щелково, Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Работы проводятся в рамках дорожной карты по повышению качества ресурса, разработанной предприятием «Коммунальные системы Московской области», подведомственным министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение трех месяцев резервуары чистой воды будут промываться поочередно на всех насосных станциях Восточной системы водоснабжения, обслуживающей более 450 тысяч жителей. Параллельно с этим промывка будет проведена на участках магистрального водовода от первой насосной станции до городского округа Щелково.

Общий объем резервуаров, подлежащих очистке, составляет 100 тысяч кубометров. Все работы выполняются строго по регламенту, с учетом санитарных норм и требований к качеству воды. На время промывки один из резервуаров временно выводится из эксплуатации, однако подача воды для жителей будет осуществляться без перебоев за счет работы второго резервуара. Это гарантирует, что даже в краткосрочной перспективе качество и стабильность водоснабжения не ухудшатся.

Резервуары обеспечивают стабильное и непрерывное снабжение водой, которая поступает из источников водоснабжения, поддерживая водный баланс в городских округах. РЧВ аккумулирует запас чистой воды на питьевые нужды при неравномерности потребления воды в течение суток, на случай отказа оборудования водозаборного узла или производства работ по устранению технологических инцидентов.

Согласно правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации периодичность очистки РЧВ определяется результатами производственного контроля качества воды, но не реже одного раза в год.

Как проходит процесс промывки:

Слив воды очистка от механических загрязнений стенок резервуара сотрудниками в униформе, которая перед началом работ внутри РЧВ обрабатывается специальным раствором.

Обработка стенок оборудованием под высоким давлением.

Дезинфекция стен и пола методом хлорирования и многократная промывка проточной водой.

Лабораторные исследования воды по ряду показателей, включая бактериологические загрязнения и остаточный хлор.

Запуск резервуара в эксплуатацию после подтверждения соответствия нормам СанПиНа.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с дорожной картой промывок на сайте ГУП МО «КС МО» в разделе «Информация» по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.