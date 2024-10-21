В Подмосковье стартовала неделя коммунальных бонусов без ограничений

С 21 по 27 октября включительно любой плательщик коммунальных услуг в Подмосковье может воспользоваться бонусами при каждом входе в личный кабинет и в мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Количество входов и купонов неограниченно. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В октябре на странице программы «Коммунальный бонус» — 115 интересных предложений: онлайн-гипермаркеты и образование, доставка и одежда, красота и здоровье, бытовая техника и многое другое. Пользоваться бонусами можно без ограничений.

Как получить?

в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

выберите любое количество бонусов;

примените купоны при оформлении покупки.

В связи с проведением профилактических работ личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 6:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.