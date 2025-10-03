Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов провел первую лекцию федерального проекта «Россия — энергетическая держава». Мероприятие прошло в образовательном центре «Полет» в Красногорске в преддверии Российской энергетической недели, которая состоится с 15 по 17 октября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Инициатива реализуется по поручению министерства энергетики РФ: во всех регионах страны для школьников организуются лекции, экскурсии и встречи с руководителями органов власти для популяризации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и привлечения интереса молодежи к профессиям в отрасли.

В Красногорске встреча собрала более 280 учащихся 7-10 классов, среди которых есть и ребята профильных инженерных направлений, изучающие физику, химию и математику.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов рассказал о том, как формировалась мощнейшая энергосистема страны, о роли энергетиков в годы Великой Отечественной войны, о современных вызовах и перспективах отрасли. Отдельное внимание уделили региональному масштабу: в Подмосковье действует более 1 84 тыс. километров линий электропередачи и около 58 тыс. МВА установленной мощности подстанций. Перспективы региона связаны с масштабным соглашением, подписанным Правительством Москвы, Правительством Московской области и Минэнерго России. Почти 200 крупных проектов запланированы к реализации — от замены трансформаторов до строительства современных подстанций в округах Подмосковья.

«Энергетика — это локомотив всех технологических изменений в мире. Без нее невозможно развитие ни промышленности, ни социальной сферы, ни повседневной жизни человека. Именно поэтому так важно развивать все отрасли — электроэнергетику, добычу и переработку газа и нефти, атомную промышленность, использование возобновляемых источников. Для России это не только вопрос внутреннего развития, но и сохранение лидерских позиций в мире. Сегодня я рассказал ребятам, какое огромное поле возможностей открывает наша отрасль, и уверен: выбрав профессию инженера или энергетика, они никогда не останутся без дела», — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Разговор получился живым: школьники задавали прямые вопросы о будущем энергетики, о новых технологиях и профессиях, которые будут востребованы завтра.

Партнером в организации мастер-лекции выступила компания «Россети Московский регион», проведя для школьников Тесла-шоу. Яркие эксперименты с электричеством наглядно показали, что энергия — это не только схемы и формулы, но и зрелище, которое увлекает и вдохновляет.

В сентябре в Подмосковье прошел Межрегиональный энергетический форум «Решения для нового технологического уклада». В нем приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и научного сообщества. Сегодня эта работа продолжается уже в формате просветительских лекций для школьников. Таким образом, в регионе выстраивается единая линия — от стратегических дискуссий на экспертном уровне до вовлечения будущих поколений в обсуждение будущего энергетики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо составить предложения для модернизации всего электросетевого хозяйства и использовать при этом лучшие региональные практики.

«Наша задача — увидеть, какие работы необходимы для дальнейшей модернизации всего электросетевого хозяйства», — сказал Воробьев.