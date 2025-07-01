В Подмосковье стартовал шестой отбор на получение ИТ-грантов

На региональном портале государственных услуг Московской области стартовал новый отбор на предоставление ИТ-грантов в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«Поддержка ИТ-отрасли — это не разовая мера, а выстроенная система работы, основанная на доверии и обратной связи. Мы стремимся быть надежным партнером, который учитывает потребности бизнеса и помогает находить решения. Такой подход позволяет создавать устойчивые условия для роста и развития технологичных компаний в регионе», — сказал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Претендовать на получение субсидии могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом грант предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.