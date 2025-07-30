В Подмосковье стартовал прием заявок на премию «Лидеры искусственного интеллекта»

Стартовал прием заявок на национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта». Принять участие могут подмосковные ученые, компании, региональные и муниципальные органы власти, которые развивают и внедряют технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

В 2025 году национальная премия «Лидеры искусственного интеллекта» расширяет масштаб. Теперь еще больше номинаций для компаний и регионов. В центре внимания — как собственные разработки, так и типовые решения, адаптированные под реальные задачи регионов и бизнеса. Также признание молодых исследователей за прорывные научные результаты в сфере искусственного интеллекта.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте премии. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках международной конференции по искусственному интеллекту «Путешествие в мир искусственного интеллекта» AI Journey.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» и Альянсом в сфере ИИ при поддержке правительства Российской Федерации и на основании поручения президента Владимира Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

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