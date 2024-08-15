В Подмосковье стартовал прием показаний приборов учета за август
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В большинстве городских округов Подмосковья начинается прием показаний приборов учета за август. МосОблЕИРЦ напоминает жителям о важности своевременной и точной передачи данных для корректного расчета платы за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Плата за коммунальные услуги рассчитывается на основе фактического объема потребления, если показания приборов учета переданы вовремя и корректно. В случае, если показания не передаются, в течение первых 3 месяцев плата начисляется по среднемесячному объему, а затем — по нормативу, который увеличивается в зависимости от количества зарегистрированных в квартире лиц.
Кроме того, если прибор учета отсутствует, неисправен или вышел за межповерочный интервал, к нормативу потребления может быть применен повышающий коэффициент. Это может существенно повлиять на итоговую сумму в квитанции, поэтому важно следить за состоянием приборов и своевременно передавать данные.
Передача показаний осуществляется несколькими удобными способами:
- на сайте МосОблЕИРЦчерез чат-бот или в личном кабинете;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону: 8 (499) 444-01-00;
- в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
Важно, чтобы введенные данные совпадали с цифрами на счетчике, учитывались только целые числа до запятой, а данные по холодной и горячей воде не менялись местами. Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих.
Сроки передачи показаний и даты поверки указаны в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.