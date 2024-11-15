В Подмосковье стартовал прием ноябрьских показаний приборов учета

В Подмосковье начинается прием ноябрьских показаний приборов учета. Узнать сроки передачи показаний и даты поверки можно в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Передать показания можно:

• в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф;

• в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• в любом клиентском офисе расчетного центра;

• по телефону контактного центра 8 (499) 444-01-00.

Каждый, кто передаст показания по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника, получит шанс выиграть 1 000 рублей по акции «Позвони нам, позвони…». Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Подробнее ознакомиться с правилами и условиями можно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Акции».

МосОблЕИРЦ напоминает: если показания не передаются, первые три месяца плата начисляется по среднемесячному объему, затем — по нормативу. Норматив умножается на количество проживающих, а это значит, чем больше людей зарегистрировано в квартире, тем выше будет плата за услуги.

Кроме того, если прибор учета отсутствует, неисправен или вышел срок межповерочного интервала, к нормативу потребления может быть применен повышающий коэффициент.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.