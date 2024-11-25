В Подмосковье стартовал прием ноябрьских показаний приборов учета

В Подмосковье начинается прием ноябрьских показаний приборов учета. Узнать сроки передачи данных и даты поверки можно в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Способы передачи показаний:

в личном кабинете или через чат-бот на сайте мособлеирц.рф

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

в любом клиентском офисе расчетного центра;

по телефону 8 (499) 444-01-00.

Каждый, кто передаст показания по телефону 8 (499) 444-01-00 через голосового помощника, получит шанс выиграть 1 000 рублей по акции «Позвони нам, позвони…».

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Подробнее ознакомиться с ее правилами и условиями можно на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Акции».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.