В Подмосковье стартовал поэтапный пуск тепла в дома

В Московской области начался поэтапный пуск тепла в здания. Первыми ресурс получают социальные объекты — школы, больницы, детские сады и поликлиники. Процесс запуска отопления проводится поэтапно после более чем недели пробных топок, которые стартовали в регионе 15 сентября и продолжаются в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Пробные топки — это обязательный этап проверки готовности теплоснабжающего хозяйства к отопительному сезону. Они являются логическим завершением системной работы, которая велась все лето: на тепловых сетях проводились гидравлические испытания, на всех котельных — планово-предупредительный ремонт, а на ряде объектов — комплексная модернизация оборудования.

Всего в Московской области работает 2 776 котельных. Процесс пробных топок продлится до 26 сентября. Особенностью контроля в этом году стало активное использование цифровых систем, а также привлечение общественности. К мониторингу в жилых домах подключаются специалисты Минчистоты и ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области (АПСМКДМО).

Председатель Координационного совета АПСМКДМО Олеся Тыщенко отметила, что в этом году впервые так комплексно подошли к контролю за пробными топками.

«Совместно с профильными ведомствами были организованы контрольные мероприятия, направленные на проверку работоспособности оборудования в котельных и тепловых пунктах, циркуляцию воды в системе, наличие слабых мест — протечек, завоздушивания стояков и прочих неполадок. Все это дает возможность устранить дефекты до старта отопительного сезона. Особое внимание мы также уделяем информированию жилищных активистов и всех соседей о важности проведения этих мероприятий для стабильной работы инженерных систем зимой и повышения комфорта жителей», — сказала Тыщенко.

Как ранее было отмечено, пуск тепла в Подмосковье проводится поэтапно. Первыми теплоноситель получают социальные объекты. Этот процесс уже запущен, к примеру, в Балашихе, Люберцах, Чехове. Вслед за социальными объектами тепло начнут подавать в многоквартирные дома, а затем — на промышленные предприятия.

Узнать точные даты включения отопления в своем доме жители региона могут, позвонив в свою управляющую компанию, а также с помощью онлайн-сервиса «Карта коммунальных услуг МКД».

Важно понимать, что пуск отопления — это не моментальный процесс. После подачи теплоносителя системе требуется время на разогрев и равномерное распределение тепла по всем стоякам и радиаторам.

«Тщательная подготовка к отопительному сезону была и остается нашим абсолютным приоритетом, ведь от этого зависит комфорт и благополучие миллионов жителей Подмосковья. Вся работа — от пробных топок до пуска тепла в муниципалитетах — проводится под пристальным контролем со стороны министерства энергетики региона. Кроме того, по поручению губернатора мы продолжаем масштабную модернизацию объектов теплоснабжения, что позволяет минимизировать риски в зимний период. Для нас крайне важно, чтобы в каждом доме было тепло и уютно, мы прикладываем все усилия, чтобы оправдать доверие жителей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.