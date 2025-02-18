В Подмосковье стартовал пилотный проект по отказу от бумажных платежных квитанций

С 17 февраля в Московской области стартовал пилотный проект по отказу от бумажных платежных квитанций. Теперь жители будут получать счета за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде через региональный портал госуслуг без дублирования на бумаге. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Преимущества электронных квитанций:

приходят быстрее бумажной и не потеряются;

платежные данные защищены от мошенничества, связанного с подделкой реквизитов;

нет затрат на печать и доставку;

забота об экологии: ежегодно жители Подмосковья, отказываясь от бумажных платежных документов, помогают сохранить около 100 тонн древесины.

Как подключиться

Выразить согласие можно в личном кабинете на региональном портале госуслуг.

Основанием для запуска экспериментальной программы является: Постановление Правительства РФ № 126 «О проведении на территории Московской области эксперимента по направлению платежного документа для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без дублирования на бумажном носителе».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.