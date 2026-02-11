сегодня в 14:20

В Подмосковье стартовал пилот с электронными квитанциями за ЖКУ

В Московской области стартовал пилотный проект по внедрению электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Теперь жители многоквартирных домов могут получать Единый платежный документ в электронном виде через региональный портал «Госуслуги».

Инициатива реализуется Министерством ЖКХ Московской области и представляет собой современный и удобный формат оплаты.

Эксперимент проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 126 «О проведении на территории Московской области эксперимента по направлению платежного документа для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без дублирования на бумажном носителе».

Электронная версия Единого платежного документа доступна через РПГУ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.