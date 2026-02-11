В Подмосковье стартовал пилот с электронными квитанциями за ЖКУ
В Московской области стартовал пилотный проект по внедрению электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Теперь жители многоквартирных домов могут получать Единый платежный документ в электронном виде через региональный портал «Госуслуги».
Инициатива реализуется Министерством ЖКХ Московской области и представляет собой современный и удобный формат оплаты.
Эксперимент проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 126 «О проведении на территории Московской области эксперимента по направлению платежного документа для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги в многоквартирных домах в электронной форме без дублирования на бумажном носителе».
Электронная версия Единого платежного документа доступна через РПГУ.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.