В Подмосковье стартовал отбор подрядных организаций для проведения капремонта
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
В Московской области начался предварительный отбор подрядных организаций в реестр квалифицированных подрядчиков для проведения капитального ремонта. Участие в программе открывает возможность для профессионалов своего дела реализовать масштабные проекты по обновлению многоквартирных домов в регионе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Подрядчики, желающие участвовать в капремонте, должны пройти строгий отбор, проводимый министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Только после этого осуществляется включение в реестр квалифицированных подрядных организаций (РКПО) в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 615.
Заявка на участие в предварительном отборе подается через российского оператора электронной торговой площадки «РТС Тендер» в виде электронного документа.
Действующие ссылки на предотбор:
- https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/po615/view/common-info.html?regNumber=014820000552500004;
- https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/po615/view/common-info.html?regNumber=014820000552500006.
Квалифицированные подрядчики, включенные в РКПО, получат возможность работать на масштабных объектах и внести вклад в модернизацию жилого фонда Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.