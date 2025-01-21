В Подмосковье стартовал отбор подрядных организаций для проведения капремонта

В Московской области начался предварительный отбор подрядных организаций в реестр квалифицированных подрядчиков для проведения капитального ремонта. Участие в программе открывает возможность для профессионалов своего дела реализовать масштабные проекты по обновлению многоквартирных домов в регионе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Подрядчики, желающие участвовать в капремонте, должны пройти строгий отбор, проводимый министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Только после этого осуществляется включение в реестр квалифицированных подрядных организаций (РКПО) в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 615.

Заявка на участие в предварительном отборе подается через российского оператора электронной торговой площадки «РТС Тендер» в виде электронного документа.

Действующие ссылки на предотбор:

Квалифицированные подрядчики, включенные в РКПО, получат возможность работать на масштабных объектах и внести вклад в модернизацию жилого фонда Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.