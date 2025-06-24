В Подмосковье стартовал отбор образовательных организаций в проект «Код будущего»

Начался отбор организаций, которые будут предоставлять бесплатные курсы для школьников 8-11 классов и студентов колледжей по современным языкам программирования, искусственному интеллекту и робототехнике. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Участвовать в отборе могут образовательные учреждения, реализующие дополнительные программы в сферах программирования, искусственного интеллекта и робототехники.

Заявки принимаются до 11 июля 2025 года включительно. Отбор проводит федеральный оператор проекта «Код будущего» – Университет 2035.

Подробности и форму для подачи заявки можно найти на сайте.

Проект «Код будущего» входит в федеральный проект «Кадры для цифровой трансформации», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.



«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.