В Подмосковье стартовал «Январский субботник»

Аномальная для января погода пришла в регион — в ближайшие дни столбики термометров достигнут +5 градусов. Во дворах почти сошел снег, а значит настало время уборки оставшегося мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Коммунальные службы приступили к работам по:

уборке смета на придомовых территориях;

зачистке внутриквартальных проездов от снега;

очистке газона и детских площадок от мусора.

«Сейчас мы проводим большую работу по приведению дворовых территорий и общественных пространств региона в соответствие. За неделю наш инспекторский состав совместно с управляющими организациями и МБУ обошел порядка 3 тыс. точек в более чем 50 городских округах Подмосковья. Ответственные службы все выявленные недочеты взяли в работу, 92% из них было устранено менее чем за сутки», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Ежедневно обходы осуществляют порядка 100 инспекторов министерства.

Больше всего дефектов в содержании территорий зафиксировано в Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Балашихе и Егорьевске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.