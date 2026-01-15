В Подмосковье стартовал январский прием показаний счетчиков

С 15 января начался прием показаний приборов учета за январь. Данные по электросчетчикам жители необходимо передать до 26 января. Точные сроки для передачи показаний по водоснабжению и отоплению рекомендуется уточнять в личном кабинете на портале МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики», сообщила пресс-служба центра.

Своевременная передача показаний важна для точного начисления платежей и экономии. Если в декабре показания не были переданы и плата начислена по среднемесячному потреблению, то в январе на основании актуальных данных будет выполнен перерасчет.

Передать показания можно несколькими способами: через терминалы в офисах расчетного центра; по телефону 8 (499) 444-01-00 с помощью голосового помощника; в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»; а также на сайте центра — в личном кабинете или через чат-бота (без регистрации).

Личный кабинет и приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступны для пользователей ежедневно с 6:00 до 23:00.