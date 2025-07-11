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В Подмосковье стартовал инновационный проект по переработке отходов

Комплекс по переработке отходов «Нева» и Тимирязевская академия инициировали совместный проект по исследованию потенциала техногрунта, получаемого из переработанных отходов. Основная цель проекта — разработка методов применения техногрунта в городском озеленении, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

В рамках проекта в Солнечногорске на КПО «Нева» внедрена первая в России технология туннельного компостирования в закрытом помещении, позволяющая эффективно перерабатывать органические отходы с минимальным воздействием на окружающую среду.

Научное сопровождение проекта осуществляется Тимирязевской академией. Планируется проведение масштабных исследований по оценке влияния техногрунта на рост растений. Эксперименты в специально оборудованной теплице подтвердили безопасность полученного грунта — растения не содержат превышений по содержанию тяжелых металлов.

Полученный техногрунт имеет широкий спектр применения: от дорожного строительства до рекультивации земель. Внимание уделяется возможности его использования в городском озеленении и садоводстве.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.