В Подмосковье стали известны итоги конкурса «Наш двор»

8 ноября в Раменском округе прошел финал IV ежегодного фестиваля дворовых мероприятий «Наш двор», организованный по инициативе региональной ассоциации председателей советов многоквартирных домов при поддержке правительства Подмосковья. Московский областной фестиваль-конкурс проводится в целях демонстрации лучших дворовых практик, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Пять команд-финалистов, отобранные на втором этапе, представили презентации своих проектов на сцене Дворца спорта Борисоглебский. В 2024 году темой фестиваля стало единство и объединение. Финалисты продемонстрировали проекты, в которых рассказали о том, как они участвуют в жизни своего двора и рассказали, что, по их мнению, объединяет жителей.

В числе тех, кто оценивал проекты финалистов были представители Координационного совета ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

«Фестиваль «Наш двор» — это не просто конкурс, а создание среди соседей общности, сплоченности и взаимоподдержки, которые сейчас так важны. Отрадно, что участники буквально вкладывают душу в свои дворовые пространства и в сегодняшних выступлениях они продемонстрировали это: от костюмов до песен и танцев — все передает атмосферу их дворов, их жизни», — отметила значимость мероприятия заместитель министра ЖКХ Московской области Татьяна Баранчеева.

Все дворовые команды выступили на высоком уровне, и жюри конкурса было непросто определить победителя. В 2024 году победителями конкурса «Наш двор» стали:

1-е место — команда «The соседи» г. о. Химки, 160 000 рублей;

2-е место — команда «Добрососеди» г. о. Реутов, 110 000 рублей;

3-е место — команда «Рамаркеры» Раменский г. о., 90 000 рублей;

4-е место — команда «Осенний хоровод» г. о. Долгопрудный, 70 000 рублей;

4-е место — команда «Воскресенский бэнд» г. о. Воскресенск, 70 000 рублей.

Приз от спонсора фестиваля — сертификат на экскурсию на «Богородский хладокомбинат» получила команда из Долгопрудного «Осенний хоровод». Также участникам и гостям фестиваля вручили призы и подарки от проекта PRO ЖКХ, УК «Валмар» и УК «Веста».

«Сегодня мы увидели много прекрасных примеров сплоченности граждан, добрососедства и поддержки. Мы увидели, с какой любовью жители многоквартирных домов относятся к своим дворам, как заботятся о детях и людях пожилого возраста. Очень важно, что идеи добрососедства объединяют людей самых разных возрастов, являясь достойным примером юному поколению. Проведение фестиваля «Наш двор» в городском округе Раменское уже стало доброй традицией», — рассказала председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

В интерактивной зоне для участников мероприятия были организованы мастер-классы и спортивные игры.

Министерство ЖКХ поздравляет победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.