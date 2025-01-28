В Подмосковье стали известен график работы мобильного офиса «МосОблЕИРЦ» в феврале

Расчетный центр информирует жителей Подмосковья, что в феврале мобильный офис будет работать в городских округах по графику:

5 февраля: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;

6 февраля: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

7 февраля: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от здания «Почты России»), с 10.30 до 14.30;

10 февраля: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной, с 11.00 до 15.00;

11 февраля: Люберцы, п. Октябрьский ул. Комсомольская, д. 5 (возле здания управляющей компании ООО «Альфа Квартал»)», с 10.00 до 15.30;

12 февраля: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (здание администрации), с 11.00 до 15.00;

13 февраля: Дубна, ул. Центральная, д. 18А, с 11.00 до 15.00;

14 февраля: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 14.30;

17 февраля: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле Дома культуры), с 11.00 до 15.00;

18 февраля: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

19 февраля: Дубна, ул. Центральная, д. 18А, с 11.00 до 15.00;

20 февраля: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10.30 до 14.30;

21 февраля: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 15.00;

24 февраля: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (на парковке здание МФЦ), с 10:00 до 15:00;

25 февраля: Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 83М (возле филиала МФЦ), с 11.00 до 15.00;

26 февраля: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.30 до 15.30;

27 февраля: Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10.00 до 15.30;