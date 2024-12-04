В Подмосковье стал известен график выездных мероприятий, где проверят ход капремонта

ЖКХ

Фото - © Министерство ЖКХ Московской области

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких округах региона. Цель этих выездов — проверка хода выполнения капитального ремонта, прямое общение с жителями, а также встречи с представителями местных администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый день представители ЦУП будут посещать населенные пункты для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.

Населенные пункты, которые посетят специалисты ЦУП фонда капитального ремонта на этой неделе:

Среда:

  • Подольск (Климовск);
  • Павловский Посад;
  • Люберцы;
  • Пушкино;
  • Реутов;
  • Наро-Фоминск;
  • Одинцово;
  • Раменское;
  • Жуковский;
  • Руза;
  • Луховицы;
  • Зарайск;
  • Домодедово;
  • Серпухов;
  • Чехов;
  • Красногорск;
  • Дмитров.

Четверг:

  • Подольск (Климовск);
  • Жуковский;
  • Руза;
  • Раменское;
  • Одинцово (Звенигород);

Пятница:

  • Подольск (Климовск);
  • Королев;
  • Электросталь;
  • Щелково;
  • Котельники;
  • Молодежный;
  • Одинцово;
  • Раменское;
  • Жуковский;
  • Балашиха;
  • Руза;
  • Восход;
  • Истра;
  • Красногорск;
  • Кашира;
  • Ступино;
  • Люберцы;
  • Лобня;
  • Химки.

Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.