В Подмосковье стал известен график выездных мероприятий, где проверят ход капремонта
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких округах региона. Цель этих выездов — проверка хода выполнения капитального ремонта, прямое общение с жителями, а также встречи с представителями местных администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Каждый день представители ЦУП будут посещать населенные пункты для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.
Населенные пункты, которые посетят специалисты ЦУП фонда капитального ремонта на этой неделе:
Среда:
- Подольск (Климовск);
- Павловский Посад;
- Люберцы;
- Пушкино;
- Реутов;
- Наро-Фоминск;
- Одинцово;
- Раменское;
- Жуковский;
- Руза;
- Луховицы;
- Зарайск;
- Домодедово;
- Серпухов;
- Чехов;
- Красногорск;
- Дмитров.
Четверг:
- Подольск (Климовск);
- Жуковский;
- Руза;
- Раменское;
- Одинцово (Звенигород);
Пятница:
- Подольск (Климовск);
- Королев;
- Электросталь;
- Щелково;
- Котельники;
- Молодежный;
- Одинцово;
- Раменское;
- Жуковский;
- Балашиха;
- Руза;
- Восход;
- Истра;
- Красногорск;
- Кашира;
- Ступино;
- Люберцы;
- Лобня;
- Химки.
Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.
«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.