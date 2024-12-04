В Подмосковье стал известен график выездных мероприятий, где проверят ход капремонта

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких округах региона. Цель этих выездов — проверка хода выполнения капитального ремонта, прямое общение с жителями, а также встречи с представителями местных администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый день представители ЦУП будут посещать населенные пункты для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.

Населенные пункты, которые посетят специалисты ЦУП фонда капитального ремонта на этой неделе:

Среда:

Подольск (Климовск);

Павловский Посад;

Люберцы;

Пушкино;

Реутов;

Наро-Фоминск;

Одинцово;

Раменское;

Жуковский;

Руза;

Луховицы;

Зарайск;

Домодедово;

Серпухов;

Чехов;

Красногорск;

Дмитров.

Четверг:

Подольск (Климовск);

Жуковский;

Руза;

Раменское;

Одинцово (Звенигород);

Пятница:

Подольск (Климовск);

Королев;

Электросталь;

Щелково;

Котельники;

Молодежный;

Одинцово;

Раменское;

Жуковский;

Балашиха;

Руза;

Восход;

Истра;

Красногорск;

Кашира;

Ступино;

Люберцы;

Лобня;

Химки.

Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.